Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Über gekipptes Fenster in Wohnung eingebrochen

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa im Zeitraum von 22.15 Uhr bis 03.00 Uhr, ist ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in einen Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Olgastraße eingebrochen. Hierzu schob der Täter gewaltsam einen heruntergelassenen Fensterrollladen nach oben und konnte so das gekippte Fenster öffnen. Nach dem Betreten der Wohnung und dem Durchwühlen vorhandener Zimmer konnte der Einbrecher Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr erbeuten. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

