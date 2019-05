Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald - Schönenbach) Auffahrunfall mit rund 9000 Euro Sachschaden

Furtwangen im Schwarzwald - Schönenbach (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstag, gegen 12.40 Uhr, auf der Alemannenstraße im Bereich der Einmündung Ziriakenhofstraße ereignet hat. Eine 42-jährige Fahrerin eines Ford-Kombis war zur Mittagszeit auf der Alemannenstraße in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Im Bereich der folgenden Abzweigung zur Ziriakenhofstraße reagierte die Frau zu spät und fuhr in das Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden VW Touran eines 52-jährigen Autofahrers. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell