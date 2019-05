Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Abgestelltes Auto in der Goethestraße mutwillig beschädigt

Trossingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den Morgenstunden des Samstags, in der Zeit von Mitternacht bis etwa 10 Uhr, den vorderen, rechten Kotflügel eines in der Goethestraße, kurz vor der Einmündung zur Löhrstraße abgestellten Dacias mutwillig beschädigt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) oder der Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) entgegen.

