Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz, Landesstraße 449) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen fordert eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 20.000 Euro Schaden

Bitz, Landesstraße 449 (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 20.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Landesstraße 449 bei Bitz ereignet hat. In einer Fahrzeugkolonne kam es auf dem Teilstück der L 449 zwischen der Einmündung zur L 448 und der Abzweigung zur Kreisstraße 7101 zu einem Rückstau. Ein von hinten nahender 35-jähriger Fahrer eines Dacia Dusters erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Wagen in das Heck eines Mercedes der C-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes nach vorne geschoben und stieß hierbei gegen ein davor stehendes Mercedes SLK-Cabrio. Bei dem Unfall wurde die 55-jährige Fahrerin des Cabrios leicht verletzt und musste von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

