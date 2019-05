Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Unfall an der Kreuzung Möhringer Straße und Kaiserstraße flüchtet unbekannter Verursacher mit dunkelgrauem Wagen

Tuttlingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 17.10 Uhr, an der Kreuzung der Möhringer Straße mit der Kaiserstraße ereignet hat, ist der beteiligte Fahrer eines dunkelgrauen Autos geflüchtet. Eine 43-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai SUV-Fahrzeugs war in Richtung Stadtmitte auf der bevorrechtigten Möhringer Straße unterwegs und näherte sich der Kreuzung mit der Kaiserstraße. Obwohl die Lichtzeichenanlage für die Möhringer Straße "Grün" zeigte, fuhr ein unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Autos von der Kaiserstraße langsam in die Möhringer Straße ein. Zwar versuchte die Nissan-Fahrerin den Unfall durch eine Vollbremsung zu verhindern, konnte aber nicht verhindern, dass es zu einem Streifvorgang mit dem grauen Auto kam. Der Fahrer des dunkelgrauen Wagens stoppte nach dem Unfall kurz, fuhr dann aber einfach weiter, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell