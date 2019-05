Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald, Kreisstraße 4732) Beim Linksabbiegen nicht auf nachfolgendes Motorrad geachtet

Seewald, Kreisstraße 4732 (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Kreisstraße 4732 bei Seewald zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern und einem Auto gekommen, bei welchem einer der beiden Biker leicht verletzt worden ist. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer wollte von der K 4732 nach links auf eine Parkbucht abbiegen. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf zwei Motorräder, die sich von hinten näherten und bereits im Begriff waren, den Opel zu überholen. Bei einem folgenden Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem ersten Motorrad stürzte der 58-jährige Biker von seiner Honda und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Der nachfolgende 63-jährige Motorradfahrer leitete mit seiner Yamaha eine Vollbremsung ein und stürzte ebenfalls, blieb dabei jedoch unverletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell