Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Rietheim) Unfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin

VS-Rietheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 5714 auf die K 5734 bei Rietheim ereignet hat, ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 74-jähriger Fahrer eines Mitsubishis war - von Villingen kommend - auf der K 5714 in Richtung Rietheim unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die K 5734 in Richtung Marbach abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen Mercedes der A-Klasse, dessen 68-jährige Fahrerin auf der K 5734 von Marbach in Richtung Rietheim fuhr. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Die beiden Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

