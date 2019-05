Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Spiegelstreifer beim "Warteck" - Verursacher haut ab

Freudenstadt (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer (Fahrerin) hat am Mittwochmittag in der Stuttgarter Straße einen weißen Ford Fiesta gestreift. Der Pkw stand ab 13 Uhr für etwa 15 Minuten auf dem Parkstreifen innerhalb der Baustelle beim Gasthaus "Warteck". In der Zeit fuhr ein noch unbekanntes Auto vorbei, prallte gegen den rechten Außenspiegel und riss ihn ab. Als der Unfall festgestellt wurde, war der Außenspiegel weg. Es ist anzunehmen, dass ihn der oder die Schuldige mitgenommen hat.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden darum gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei mitzuteilen (Telefon 07441 536 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell