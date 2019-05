Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Auffahrunfall - Sachschaden

Aldingen (ots)

Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin erkannte am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, in der Spaichinger Straße einen verkehrsbedingt haltenden VW Transporter zu spät und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell