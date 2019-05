Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Fensterscheibe von Kinderzimmer eingeworfen - 9-Jähriger erlitt Schock

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23.10 Uhr, wurde in der Donaueschinger Straße an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe eingeworfen. Die bislang unbekannten Täter verwendeten einen baseballgroßen Stein und warfen ihn mit derart großer Vehemenz, dass auch der heruntergelassene Rollladen durchschlagen wurde. Das beschädigte Fenster gehört zu einem Kinderzimmer in dem ein 9-Jähriger schlief. Der Junge erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

