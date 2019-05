Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Junge stürzt bei der Kirche

Rangendingen (ots)

Ein zehnjähriger Junge ist am Mittwochmittag nahe der St. Gallus Kirche gestürzt. Der Junge fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung des Gotteshauses. Im Bereich der dortigen Treppen stürzte er beim Bremsen. Ein Rettungsteam brachte ihn nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik.

