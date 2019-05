Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Riskantes Überholmanöver führte zu Unfall - Zeugenaufruf

Mönchweiler (ots)

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, auf der Bundesstraße 33, von Villingen in Richtung Mönchweiler fahrend, einen Lkw zu überholen. Er steuerte sein Fahrzeug etwas über die Fahrbahnmitte und scherte als er ein entgegenkommendes Fahrzeug erkannte wieder nach rechts. Die entgegenkommende Autofahrerin bremste aufgrund des Fahrmanövers des 43-Jährigen stark ab und wich nach rechts aus. Dadurch touchierte die 26-Jährige die Schutzplanke und kam schließlich nach einer Drehung von 180 Grad zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde die 26-Jährige nicht. Der BMW-Fahrer gelangt zur Anzeige.

