Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Müll im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

Ein Umweltfrevler hatte keine Skrupel in den zurückliegenden Tagen vier gefüllte gelbe Säcke in einem Waldgebiet entlang der Kreisstraße 5724, zwischen "Hiesemicheleshöhe" und "Brogen" zu entsorgen. In den Säcken befand sich hauptsächlich Sperrmüll. Die Ermittlungen des Polizeireviers sind noch am Laufen. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

