Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots)

In der Beethovenstraße wurde am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ein geparkter Audi A 4 beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei den Audi. Der Verursacher beging Unfallflucht. Der Schaden am Audi beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Ein Teil des Kennzeichens konnte von Zeugen abgelesen werden. Die Ermittlungen der Polizei Donaueschingen sind noch am Laufen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Donaueschingen , Tel. 0771/83783-0.

