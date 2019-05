Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 19-jähriger Autofahrer kontrolliert - Marihuana in Unterhose

Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Beamte des Polizeireviers Rottweil auf dem Parkplatz "Kriegsdamm" einen 19-jährigen Autofahrer. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurden die Streifenbeamten schnell fündig. In seiner Unterhose hatte der Beschuldigte in drei Klemmtütchen circa vier Gramm Marihuana versteckt. Außerdem verlief ein Urinvortest bezüglich Drogenkonsums positiv. Dem Beschuldigten wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird er wegen Drogenbesitzes sowie Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

