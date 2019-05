Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Paar versuchte ältere Frau zu beklauen - Zeugen können Diebstahl jedoch verhindern

Schramberg (ots)

Dem couragierten Einschreiten von zwei Frauen hat es eine 78-jährige Frau zu verdanken, dass sie am Dienstagnachmittag von einem Paar nicht um ihre Barschaft von 60 Euro erleichtert wurde. Die 78-Jährige war von einem Mann und einer Frau in der Sulgauer Straße angesprochen worden. Unter einem Vorwand gelang es den Pärchen, dass die Geschädigte ihre Geldbörse öffnete. Dies nutzte der bislang unbekannte Täter griff schnell in den Geldbeutel und entnahm einen 50 Euro- sowie einen 10 Euroschein. Zwei Mitarbeiterinnen eines in der Nähe befindlichen Büros bemerkten jedoch wie die Rentnerin von dem Paar bedrängt wurde. Die beiden Frauen kamen daraufhin der Geschädigten zu Hilfe und verlangten von den Dieben, das Geld wieder herauszurücken. Dem kamen die beiden nach. Anschließend konnte das Täterpaar in Richtung Parfümerie flüchten. Die beiden hatten südländisches Aussehen und sind circa 35 Jahre alt. Er ist circa 180 cm groß und trug eine unter anderem eine dunkle Jacke. Sie ist circa 160 cm groß und trug eine helle ärmellose Steppweste. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell