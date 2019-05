Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) 13-jähriger Radfahrer übersieht Auto

Freudenstadt (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen beim Überqueren der Herzog-Eugen-Straße gegen ein Auto geprallt.

Gegen 7.20 Uhr herrschte hohes Verkehrsaufkommen im Bereich der Einmündung der Herzog-Eugen-Straße in die Ludwig-Jahn-Straße. Der Verkehr staute sich, teilweise standen die Fahrzeuge zweireihig nebeneinander und es regnete. Ein 13-jähriger Junge fuhr zu der Zeit mit seinem Mountainbike auf dem rechten Gehweg der Herzog-Eugen-Straße in Richtung der Einmündung. Kurz vor der Ludwig-Jahn-Straße überquerte er die Fahrbahn und musste dazu an den stehenden Fahrzeugen vorbei. Dabei übersah er einen aus der Ludwig-Jahn-Straße kommenden Toyota und stieß gegen dessen vorderen Kotflügel. Der Junge stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell