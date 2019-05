Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Abbiegefehler: Zwei Renaults stoßen zusammen

A.-Ebingen (ots)

An der Einmündung der Lederstraße in die Untere Vorstadt hat es am Dienstagmorgen laut gekracht. Zwei Personenkraftwagen der Marke Renault sind zusammengestoßen.

Gegen 9.30 Uhr bog eine junge Autofahrerin von der Lederstraße nach links in die Untere Vorstadt ab. Dabei übersah sie einen querenden Renault und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten deswegen abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

