POL-TUT: (Nusplingen) Rechts blinkende Linksabbiegerin überrascht Überholer

Nusplingen (ots)

In der Kapellentorstraße sind am Dienstagmorgen ein links abbiegender Skoda und ein ihn überholender Renault zusammengestoßen.

Gegen 10.30 Uhr wollte die 51-jährige Skodafahrerin von der Kapellentorstraße nach links in die Hölderlinstraße abbiegen. Weil ein Sattelzug entgegenkam, hielt sie zunächst an. Der Lastwagenfahrer verringerte seine Geschwindigkeit und hielt zirka 20 Meter vor der Einmündung an. Die 51-Jährige war irritiert, blieb stehen und setzte den Blinker rechts. In der Annahme, dass der Skoda jetzt stehen bleibt, setzte der Fahrer des nachfolgenden Renaults zum Überholen an. Als er auf Höhe des überholten PKWs fuhr, bog dessen Fahrerin doch nach links ab. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

