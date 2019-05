Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei Autos stoßen an Kreuzung zusammen: Wer hatte grün?

Am Dienstag sind an der Kreuzung der Karlstraße mit der Zeughausstraße zwei Autos zusammen gestoßen. Weil noch nicht klar ist, welche der Ampeln zur Unfallzeit "grün" zeigte, suchen die Unfallermittler nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr fuhren die beteiligten Fahrzeuge, ein Renault Megane und ein Peugeot 207, an die Kreuzung heran. Die Fahrerinnen, 59 und 47 Jahre alt, fuhren ihren Angaben zufolge bei "grün" in die Kreuzung hinein, wo die beiden Autos dann zusammenstießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Um die Frage zu klären, wer zur Unfallzeit tatsächlich "grün" hatte, sucht das Polizeirevier Tuttlingen nach Zeugen. Unter der Rufnummer 07461 941 0 werden Auskünfte entgegen genommen.

