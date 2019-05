Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühlheim) Einbrecher bei Edeka

Mühlheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Einbrecher versucht, gewaltsam in die Mühlheimer Edeka-Filiale einzudringen. Zunächst machten sich die Täter am Eingang zu schaffen, wobei es ihnen nicht gelang, die Schiebetür zu öffnen. Danach warfen sie einen Pflasterstein durch eine Fensterscheibe. Die Scheibe ging zu Bruch. Allerdings war die Öffnung für einen Durchstieg zu klein und zu unförmig. Zudem löste gegen 2.25 Uhr der Alarm aus und zwang die Gauner letztendlich zur Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt der Polizeiposten Mühlheim unter der Rufnummer 07463 9961 0 entgegen.

