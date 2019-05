Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen): Autofahrer übersieht Fußgängerin mit Rollator

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montagvormittag, kurz vor 10 Uhr, fuhr ein 79-Jähriger in der Herderstraße rückwärts aus seinem Grundstück und erfasste dabei eine 81-jährige Fußgängerin mit deren Rollator. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in die Klinik gebracht.

