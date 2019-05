Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen): Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

Spaichingen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, fuhr eine 35-jährige Polo-Fahrerin auf der Straße "Am Unterbach" in Richtung Schuraer-Straße(Kreisstraße 5913)/Im Grund. An der Kreuzung missachtete die 35-Jährige die Vorfahrt einer 74-jährigen Golffahrerin, die stadtauswärts unterwegs war. Dadurch kam es zum Unfall, bei dem die 74-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro.

