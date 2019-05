Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen/Bundesstraße 311): Brand im Motorraum eines Peugeot

Geisingen/Bundesstraße 311 (ots)

Nach der Autobahnausfahrt der A81 bei Geisingen auf die Bundesstraße 311/B 33 bemerkte am Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, der 44-jährige Peugeot-Fahrer Rauch und Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Daraufhin fuhr der Geschädigte die erste Abfahrt in Richtung Geisingen ab, um dort neben der Straße seinen Peugeot abzustellen. Ein zufällig vorbeifahrender hilfsbereiter Verkehrsteilnehmer konnte den sich ausbreitenden Motorbrand größtenteils mit mitgeführtem Wasser löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Geisingen, sie kam mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort, löschte das restliche Feuer. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

