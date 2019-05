Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflucht beim REAL - Opel Zafira beschädigt.

VS-Villingen (ots)

Bei einem missglückten Parkmanöver ist am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Real-Marktes ein Opel Zafira beschädigt worden. Der Verursacher (die Verursacherin) machte sich danach aus dem Staub. Der betroffene PKW stand zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr in der ersten Parkreihe (Blickrichtung von der Einfahrt auf den Parkplatz). An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Villingen ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07721 601 0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell