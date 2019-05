Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Diebin klaut Handtasche in Lokal

Hüfingen (ots)

Am Montagmorgen hat eine noch unbekannte Diebin in der Pizzeria Eiscafe Engel Food eine Handtasche gestohlen.

Die schon ältere Frau betrat das Lokal in der Hauptstraße kurz vor 10 Uhr. Sie sah die graue Handtasche im Eingangsbereich liegen, nahm sie an sich, sah sich sichernd um und verschwand. Vor dem Lokal überquerte sie die Hauptstraße und ging zu Fuß in Richtung Donaueschingen. In der Handtasche befanden sich Bargeld, mehrere Identitätskarten, Führerschein und andere Berechtigungskarten. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 60 bis 65 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und mollig. Sie hatte schulterlanges, blondes Haar. Bekleidet war die Frau mit blauer Jeanshose, hellen Sportschuhen und schwarzer Jacke. Sie trug eine schwarze Brille und hatte selbst eine größere Handtasche bei sich.

Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wem die Frau zur Tatzeit im Hüfinger Zentrum oder später in der Umgebung aufgefallen ist wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0771 83783 0).

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

