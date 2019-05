Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dießen) Spiegelstreifer bei der Oberen Sägmühle - Audi A3 beschädigt

Dießen (ots)

Auf der Geraden vor der Oberen Sägmühle hat am Dienstagmorgen ein unbekanntes Auto einen Audi A3 gestreift und dessen Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau in ihrem Audi in Richtung Dießen. Auf der Geraden vor der Oberen Sägmühle kam ihr ein Auto entgegen, das etwas auf ihrer Seite fuhr. Im Vorbeifahren streiften sie die beiden Personenkraftwagen. Dabei wurde der linke Außenspiegel von dem Audi zertrümmert. Die Audifahrerin hielt gleich an und sah noch im Rückspiegel, wie der Unfallverursacher ein Auto überholte und sich dann in Richtung Dettlingen aus dem Staub machte.

Die 32-Jährige meldete den Unfall beim Polizeirevier Horb. Die Ermittler suchen Zeugen. Von besonderem Interesse sind die Insassen des PKWs, den der Unfallflüchtige unmittelbar nach dem Spiegelstreifer überholt hat. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 07451 96 0.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell