Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Junge Frau bei Auffahrunfall verletzt

Dotternhausen (ots)

Am Dienstagmorgen sind auf der B27, an der Abzweigung der L442 nach Weilstetten, bei einem Auffahrunfall ein VW Polo und ein Suzuki Swift beschädigt worden. Die 25-jährige Suzukifahrerin verletzte sich leicht.

Gegen 8.30 Uhr musste die 25-Jährige, auf dem Weg in Richtung Balingen, ihren Suzuki an der roten Ampel anhalten. Die Fahrerin des nachfolgenden VW Polo war in dem Moment unaufmerksam. Sie erkannte das Abbremsen ihrer Vorderfrau deswegen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge verletzte sich die Seatfahrerin leicht, musste deswegen aber nicht ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

