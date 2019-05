Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aistaig) Autokratzer in der Weidener Straße - Polizei sucht Zeugen

Aistaig (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter im vorderen Teil der Weidener Straße einen Audi A6 mutwillig zerkratzt.

Seit April stellte der betroffene Audi-Besitzer immer wieder neue Kratzer an seinem Auto fest, die mit Absicht beigebracht wurden. Die bisher letzte Beschädigung bemerkte er am Sonntagmorgen: einen Kratzer am rechten, vorderen Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07423 8101 0).

