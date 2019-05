Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Mühringen) Vorfahrt missachtet

Horb-Mühringen (ots)

Am Montagnachmittag hat ein Mercedes an der Einmündung der Graf-Gerold-Straße in die Eyacher Straße einem VW die Vorfahrt genommen.

Der 61-jährige Mercedesfahrer wollte die Eyacher Straße in Richtung Leinsteige überqueren. Dabei übersah er einen von links auf der bevorrechtigten Eyacher Straße kommenden VW und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

