Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Nachtrag zu Unfall mit schwerverletzten Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots)

Wie wir berichteten, kam es am Sonntagabend in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Da sich der Unfall gegenüber dem Busbahnhof ereignete, besteht die Möglichkeit, dass Busfahrer oder Fahrgäste das Geschehen beobachtet haben. Sollte dies der Fall sein, werden die Zeugen gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R., Tel. 0741/34879-0, zu melden.

