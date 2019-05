Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) "Falsche Polizeibeamte" versuchen es weiter

Hechingen (ots)

Am Montag hat es in Hechingen zwei weitere Anrufe falscher Polizeibeamter gegeben.

Am Montagabend war der Polizist "Manz" am Apparat und versuchte die beiden angerufenen Personen davon zu überzeugen, dass ihr Hab und Gut nach mehreren Einbrüchen in Hechingen und erfolgter Festnahme rumänischer Einbrecher in Gefahr sei. Die Angerufenen ließen sich nicht auf den Betrüger ein und reagierten beide richtig.

Das Polizeirevier Hechingen hat die Anzeigen aufgenommen und warnt vor weiteren Anrufen. Sollten am Montagabend noch weitere Personen in gleicher Form kontaktiert worden sein: erstatten sie Anzeige (Telefon 07471 9880 0).

