Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt - Winterlingen) Verkehrsunfallflucht

Albstadt - Winterlingen (ots)

Der Lenker eines schwarzen Ford, vermutlich Typ Fiesta mit Sigmaringer Kennzeichen, befuhr am Samstag gegen 07.45 Uhr die Bundesstraße 463 aus Richtung Sigmaringen in Richtung Albstadt. Ab Winterlingen fuhr er am Schluss einer aus mehreren Pkw bestehenden Fahrzeugkolonne. Kurz nach dem Passieren des Stadtrandes von Ebingen, auf Höhe des Schnellrestaurants im dortigen Gewerbegebiet, wurde der Ford durch den Lenker eines nachfolgenden Audi A6 überholt. Der Lenker des Ford scherte seinerseits ebenfalls zum Überholen aus. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers des bereits auf der Überholspur fahrenden Lenkers des Audi kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Lenker des Ford setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,

Polizeipräsidium Konstanz

