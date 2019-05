Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villlingen) Reifenschaden durch absichtlich platzierte Torx-Spax-Schrauben

Villingen (ots)

Die Fahrerin eines Audi A 5 fuhr am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr auf den Mitarbeiterparkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers in der Straße "Neuer Markt". Dabei rollte sie über mehrere Torx-Spax-Schrauben, die offensichtlich absichtlich verstreut wurden. Zwei Reifen am Audi wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 360 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

