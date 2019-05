Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Donaueschingen (ots)

In der Bahnhofstraße wurde am Sonntagabend, gegen 21.55 Uhr, ein 49-jähriger Mann von einem Pkw erfasst, aufgeladen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 26-jährige Autofahrer war bei starkem Regen in Richtung Josefstraße unterwegs, als von links ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Der 26-Jährige konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Der 49-jährige Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. An dem älteren Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

