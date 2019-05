Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Autofahrer übersieht Radler in Kreisverkehr

A.-Ebingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen im Kreisverkehr Meßstetter Straße einen Radfahrer übersehen und zum Stürzen gebracht.

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Peugeot von der Schillerstraße in den Kreisel hinein. Im Rondell fuhr bereits ein Fahrrad, das der jungen Mann nicht sah. Es kam zur Kollision, bei der der 36-jährige Radfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Der Peugeot blieb unbeschädigt.

