Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./A81) Aquaplaning: VW Totalschaden

Horb a.N./A81 (ots)

Bei starkem Regen ist am Montag, gegen 3 Uhr, auf der Autobahn zwischen der Neckartalbrücke und der Anschlussstelle Horb ein VW von der Fahrbahn abgekommen.

Der 21-jährige Autofahrer war auf dem Weg in Richtung Singen, als er etwa auf Höhe von Ahldorf wegen Aquaplaning nach links von der Fahrbahn abkam. Der VW streifte die Leitplanken, die ihn nach rechts abwiesen. In der Folge schleuderte er über beide Fahrspuren und kam letztendlich in der Böschung rechts der Autobahn zum Stehen. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der junge Mann blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell