Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Bauwagen brennt

Dornhan (ots)

Am Sonntagmittag ist am Ortsrand von Dornhan ein Bauwagen abgebrannt. Kurz vor 14 Uhr wurde der Brand gemeldet. Die Feuerwehr fuhr mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an den Brandort. Trotz dem raschen Löscheinsatz wurde der Wagen vollständig zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 1000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

