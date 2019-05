Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Unbekanntes Auto streift Volvo in der Rottweiler Straße

Vöhringen (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer oder eine Fahrerin in der Rottweiler Straße einen am Fahrbahnrand stehenden Volvo gestreift.

Gegen Mitternacht fuhr der oder die Unbekannte in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung der Dorfstraße streifte das Auto den Volvo vermutlich mit dem rechten Außenspiegel. Danach fuhr der oder die Schuldige einfach weiter. An dem Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07423 8101 0).

