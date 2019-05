Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Betrunken von der Straße abgekommen - Fahrer nach Unfall im Krankenhaus

Balingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend auf der Bundestraße zwischen Dürrwangen und Weilstetten von der Fahnbahn abgekommen und im Gebüsch gelandet. Der 45-jährige Mann verletzte sich dabei schwer am Kopf und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Peugeot, der in einer Böschung abseits der Straße zum Stehen kam, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden am Auto dürfte sich auf mindestens 12.000 Euro belaufen.

