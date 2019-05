Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Kreisverkehr überfahren - Fahrer leicht verletzt

Sich selbst leicht verletzt hat am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr ein Autofahrer, der den Kreisverkehr in der Mönchweilerstraße überfahren hat und dann an einem Wegweiser zum Stehen kam. Der 20-jährige Fahrer war auf der Landstraße von St. Georgen in Richtung Königsfeld unterwegs, als er kurz vor Ortseingang "die Kurve nicht bekam" und über den Kreisverkehr fuhr. Dabei fuhr er zwei Leitpfosten um. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der 20-Jährige in ein Klinikum gebracht. An seinem Mitsubishi entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Kreisverkehr und dem Wegweiser ist, muss derzeit noch geklärt werden.

