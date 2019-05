Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Wehingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wörthstraße in ein Wohnhaus ein. Dabei warfen die Einbrecher eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Im Haus machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entwendeten Uhren und Schmuck der Hausbewohnerin. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

