Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Mit Krankenfahrstuhl Auto ausgewichen - Fahrer gesucht

Baiersbronn (ots)

Am Freitagmittag hat eine Frau mit Krankenfahrtsuhl in der Schifferstraße einem Auto ausweichen müssen und ist dabei gegen einen Pfosten gefahren. Die 64 Jahre alte Frau verletzte sich dadurch. Der Autofahrer fuhr davon. Die Frau war gegen 14.45 Uhr dabei die Straße von der Selzer Klinik aus zu überqueren, als sie das Auto herannahen sah. Da der Fahrer nicht bremste, gab die 64-Jährige mit ihrem Krankenstuhl "Vollgas" und verlor dabei die Kontrolle über das Gefährt. Bei der Kollision mit dem Pfosten verletzte sie sich leicht. Am Fahrstuhl entstand ein Schaden von 700 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt sucht im Zusammenhang mit diesem Unfall nach dem davon gefahrenen Lenker des dunklen Autos. Hinweise werden an Tel. 07441 5360 erbeten.

