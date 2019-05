Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 78-jähriger Mann aus Schwenningen gefunden

VS-Schwenningen (ots)

Der seit gestern Abend vermisste 78-jährige Jürgen Wagner ist gefunden worden. Er wurde am heutigen Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in Deißlingen-Lauffen von einem vorbeifahrenden Autofahrer gesehen. Eine Überprüfung durch die Polizei Rottweil brachte dann die Gewissheit. Her Wagner ist wohlauf und wurde inzwischen zurück nach Schwenningen zu seiner Familie gebracht.

