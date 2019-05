Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen-Ehrenburg) Illegale Müllverbrennung löst Brand aus - Polizei sucht nach Zeugen

Geisingen-Ehrenburg (ots)

Illegales Müllverbrennen hat am Samstagmittag in einem Waldgebiet nördlich von Geisingen zu einem unkontrollierten Brand geführt, der mehr als 70 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche zerstört hat. Ein Unbekannter wollte offensichtlich in der Nähe der Ruine Ehrenburg ein altes Bettgestellt entsorgen und zündete es an. Das Feuer war aufgrund der Trockenheit nicht kontrollierbar. Es breitete sich schnell aus. Der frühen Entdeckung des Brandes und dem sofortigen Eingreifen der Feuerwehr Geisingen ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr Fläche Raub der Flammen wurde. Das Polizeirevier Tuttlingen versucht nun den Schuldigen für den Brand zu ermitteln. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

