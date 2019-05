Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Reifen abgestochen

Triberg im Schwarzwald (ots)

In der Rohrbacher Straße hat ein Unbekannter in der Zeit von Freitagabend, 19.30 Uhr bis Samstagmittag, 13.30 Uhr an einem Auto alle vier Reifen abgestochen. Die 49-jährige Besitzerin hatte ihren Mercedes auf einem Parkplatz auf Höhe des Waldsportbades geparkt. Der Täter verursachte einen Schaden von mehr als 300 Euro. Hinweise werden unter Tel. 07720 1014 an den Polizeiposten in Triberg erbeten.

