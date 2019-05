Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhahn) Blumenwagen beschädigt

Dornhann (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Blumenwagen in der Teckstraße mit einem Schachtdeckel abgeworfen. Dabei stürzte der Wagen um. Neben dem Wagen wurden auch verschiedene Blumen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als hundert Euro. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr im Bereich des Blumengeschäfts in der Teckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich unter Tel. 07423 81010 zu melden.

