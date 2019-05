Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Autofahrer überfährt Verkehrsschild

Spaichingen (ots)

In der Schuraer Straße ist am Sonntagmorgen um kurz nach 06.00 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hat dabei ein Verkehrsschild überfahren. Der 20-jährige Fahrer war in Richtung Spaichingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang verließ er mit seinem BMW die Straße nach rechts. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sekundenschlaf Schuld für den Fahrfehler des jungen Mannes. Neben dem überfahrenen Vorfahrtsschild entstand am BMW ein Schaden von 6.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell