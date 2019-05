Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Wohnungseinbruch auf Gölten

Trossingen (ots)

Am Samstagmorgen haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Straße auf Gölten verschafft. Die Täter hebelten hierzu die Haustüre auf und gelangten so in die Wohnung im Untergeschoss. Ob sie aus der Wohnung etwas entwendeten ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Spaichingen unter Tel 07424 93180.

