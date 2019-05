Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in Schlosserei

VS-Villingen (ots)

In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in eine Schlosserei in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Die Einbrecher warfen eine Scheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob sie etwas erbeutet haben ist bislang noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Villingen ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell